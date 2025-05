Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (16/05/2025)

El rey emérito regatea en su barquito velero en Sanxenxo la razón por la que no ha acudido a la conciliación con Revilla

El rey emérito regatea en su barquito velero en Sanxenxo la razón por la que no ha acudido a la conciliación con Miguel Ángel Revilla, a quien denunció por calumniarle. El expresidente cántabro y examigo de Juan Carlos no se ha retractado de su postura: "Este hombre nos ha defraudado y yo en mi obligación lo que he hecho es expresar esa indignación".

Verano, playa, baño, 30 grados. La misma semana que recibimos tormentas de granizo y hasta alguna nevada, hoy, el sol calienta de norte a sur dando paso a un fin de semana de julio en mayo. El fin de semana llega con buen tiempo y calor para aprovechar los días después de unas semanas de intensas precipitaciones.

Expectante mira una cigüeña a los que van a visitarla, pero más impresionados se quedan los que ven la dimensión del nido que habita. Nunca un nido había sido tan famoso y tan viral. El animal lo ha construido en una torre inclinada en medio del campo y ya hay quien ya lo ha comparado con la torre de pisa de Burgos.