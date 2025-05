Mario Belda, Beatriz Belinchón y Maider Belda presentan 'Hijos con altas capacidades. Educarlos felices'

Las dificultades de tener altas capacidades en España: el 90% de los niños no son diagnosticados

Una de cada diez personas en España tiene altas capacidades intelectuales, pero los recursos en el sistema educativo para tratar con la condición aún son insuficientes. El conocimiento acerca de las altas capacidades sigue siendo una asignatura pendiente, por lo que el desarrollo de miles de niños se ve obstaculizado. Según informa Aldara Martitegui en el video, 'Hijos con altas capacidades. Educarlos felices', se presenta como una guía para que la crianza de los más pequeños no suponga un reto.

Mario Belda, ingeniero y psicólogo; Beatriz Belinchón, abogada; y Maider Belda, psicopedagoga, presentan 'Hijos con altas capacidades'. Los tres nacieron con un coeficiente intelectual superior a 130, pero encontraron muchas dificultades en su infancia que quieren combatir: "No demos por hecho nada, vamos a aprender a mirar".

'Hijos con altas capacidades', según refleja su propia sinopsis, llega al mercado como "una guía y una ayuda muy útil para padres, familiares y educadores, que contextualiza la alta capacidad intelectual en entornos como el hogar o la escuela, y que además ofrece consejos y pautas para conectar emocionalmente con los menores".

Las altas capacidades no son sinónimo de alto rendimiento académico

El libro desmonta numerosos mitos en torno a la condición: "Lo primero que tienden a pensar es: 'Este niño tiene la vida resuelta', y obviamente no". La realidad es que la alta capacidad no siempre va de la mano con un alto rendimiento académico: "Cuando los demás tienen que esforzarse para aprender a leer o para aprender a sumar, a ellos les sale de forma natural, entonces llegamos a unos niveles superiores, pero a veces no están entrenados para estudiar 10 minutos y fracasan a nivel escolar".

Las altas expectativas y el desconocimiento acerca de la condición, en numerosas ocasiones acaba perjudicando al menor en una etapa tan significativa como es la infancia: "Esa expectativa en la alta potencialidad, a mí me genera un bloqueo muy grande y hace que rechace algunas actividades solo por el miedo a no hacerlo como creo que debería hacerlo".

Desde 'Hijos con altas capacidades', los autores mandan un mensaje a todos los niños con su condición: "Esas expectativas ajenas hay que intentar dejarlas de vez en cuando al lado para no exigirme demasiado y el perfeccionismo que para mí no sea asfixiante". Pero lo más importante, piden tranquilidad a los progenitores, el mayor referente para los menores en una edad tan complicada: "No obsesionarnos con la idea de que al ser altas capacidades tenemos que desarrollar su talento siempre, es un niño".