Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (12/05/2025)

Donald Trump no visitará Israel en su primera gira por Oriente Próximo, un gesto incómodo para Benjamín Netanyahu en un viaje que tiene más que ver con las relaciones comerciales que los conflictos en la región. Qatar ya le ha regalado un nuevo Air Force One: un Boeing 747 de más de 300 millones de euros. Trump dice que no hay nada ilegal, que todo es transparente. Es el regalo más caro que jamás ha recibido un presidente norteamericano.