Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (19/02/2025)

Donald Trump compra el relato de Putin. Dice que si Ucrania hubiese cedido una parte pequeña de su territorio, habría evitado la guerra . Ahora, Trump diseña con Rusia el futuro de Ucrania, un futuro en el que no entra Zelenski y tampoco la Unión Europea, que sigue debatiendo en paralelo una salida al conflicto.

El papa Francisco ha pasado la noche tranquilo. Se levanta de la cama y ha desayunado. Cualquier detalle basta para aliviar la preocupación de la comunidad cristiana sobre su estado. Una enfermedad que no merma su cometido porque el Vaticano no contempla la figura de un papa en funciones. De momento, dicen, la situación no es alarmante.