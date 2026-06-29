La ciudad de Roma se convierte en el próximo destino de 'Viajeros Cuatro': el miércoles a las 23:00h

Viajeros Cuatro 29 JUN 2026 - 11:08h.

Roma es el destino al que se desplaza 'Viajeros Cuatro' el miércoles 1 de julio a las 23:00 en Cuatro

Todos los programas de 'Viajeros Cuatro' están disponibles en Mediaset Infinity

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Roma se convierte en el próximo destino de 'Viajeros Cuatro'. El programa recorre cada rincón de la capital de Italia que cuenta con 3.000 años de historia.

Gracias al próximo reportaje tendremos la oportunidad de adentrarnos en las calles y barrios de la ciudad eterna como el del Trastévere, donde se mantiene la esencia de Roma. Además, sabremos mucho más del Vaticano y recorreremos las playas de los alrededores.

No te pierdas el próximo programa de 'Viajeros Cuatro', el miércoles 1 de julio a las 23:00h, en Cuatro.