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La ciudad de Roma se convierte en el próximo destino de 'Viajeros Cuatro': el miércoles a las 23:00h

La ciudad de Roma se convierte en el próximo destino de 'Viajeros Cuatro': el miércoles a las 23:00h
'Viajeros Cuatro'. cuatro.com
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Roma se convierte en el próximo destino de 'Viajeros Cuatro'. El programa recorre cada rincón de la capital de Italia que cuenta con 3.000 años de historia.

Gracias al próximo reportaje tendremos la oportunidad de adentrarnos en las calles y barrios de la ciudad eterna como el del Trastévere, donde se mantiene la esencia de Roma. Además, sabremos mucho más del Vaticano y recorreremos las playas de los alrededores.

No te pierdas el próximo programa de 'Viajeros Cuatro', el miércoles 1 de julio a las 23:00h, en Cuatro.

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