Cuarto Milenio 04 MAY 2026 - 00:10h.

Todo sobre el asesinato del niño Juan Páez en Cádiz en el año 1708

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“Si algo nos enseña la historia es que se repite constantemente, que llueve sobre mojado”, comienza a decir Iker Jiménez al introducir este reportaje. “En España, cuando se produjo la expulsión de los judíos, hubo una serie de escenografías populares conocidas como libelos de sangre donde se acusaba a los judíos de hacer algún tipo de sacrificio o de la desaparición de niños”.

Esto provocó ciertas reacciones y siempre se ha hablado sobre si esto era algún tipo de conspiración. En la España de los siglos XV, XVI y XVII, hay muchos casos de niños desaparecidos y que se tratan desde perspectivas ideológicas y sociológicas (en muchas ocasiones ni había niño desaparecido ni mucho menos se había cometido ningún crimen a manos de alguna secta judaica).

El caso de Juan Páez

Uno de estos casos que más ríos de tinta hizo correr, y más próximo en el tiempo, es el del asesinato de Juan Páez. Este caso pertenece a la crónica negra de Cádiz, tuvo lugar en el año 1708 y “muestra el lado siniestro de la ciudad”. Tenía cuatro años cuando desapareció. Apareció moribundo, gravemente herido, con signos de haber sido torturado, posiblemente víctima de un extraño ritual y el miedo se extiende por el barrio.

Varios indicios hacen pensar que formó parte de un rito religioso contra el cristianismo, pues el niño apareció con marcas y con el miembro circuncidado. El martirio al que fue sometido y su posterior muerte, conmovieron a la ciudad de Cádiz, que exigen que los culpables sean culpados. ¿Qué se descubrió finalmente? ¿Qué teorías hay al respecto? La respuesta, en el reportaje de ‘Cuarto Milenio’.