Iker Jiménez desvela qué programa no volvería a hacer: "No lo firmaría, fue un delirio absoluto"

Cuarto Milenio 04 MAY 2026 - 00:15h.

Iker Jiménez reflexiona en 'El Cierre' sobre su pasado en la radio

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Iker Jiménez quiere reflexionar en ‘El cierre’ de esta semana sobre una foto muy polémica, la de la bandera de Estados Unidos clavada sobre el suelo de la Luna, “una supuesta operación de encubrimiento para hacer pensar a la gente lo que no es, para que la gente lo crea”.

Hubo teorías que se han ido cayendo con el paso del tiempo, pero a donde quiere llegar Iker, y lo cual se pregunta durante esta reflexión es “¿todo es falsa bandera? ¿Todo es, todo el rato, falsa bandera? Y, sobre todo, la gran cuestión, ¿falsa bandera es todo aquello con lo que yo no estoy de acuerdo, políticamente, ideológicamente…?”.

El programa clave de Iker Jiménez en la radio

Iker Jiménez lleva este tema a la actualidad y reflexiona sobre cosas que han sido falsas a lo largo de la historia, pero reconoce que no todo puede ser falso. “Voy a contar una cosa que nunca he contado y seguro me va a traer problemas. Hay un programa que es clave y que hace que Antonio García Ferreras, director por aquel entonces de la Cadena Ser, nos mantenga…”.

“A nosotros, en el 2002, nos ficha la Cadena Ser, para hacer un programa que es el germen de lo que es este programa. Habíamos apalabrado estar desde junio hasta septiembre. Todo era líder y dónde nos metían a nosotros. Pero hubo programa ese verano donde hacemos una versión conspiranoica del 11 de septiembre, sé que sorprende tanto a Ferreras y a tanta gente porque dimos una versión no conocida del 11S, cuando no era ni el segundo aniversario… Fue consciente de que ese programa fue fundamental para que nos quedáramos. Este fue, para mí, el programa clave”, cuenta Iker Jiménez.

“Ese programa yo no lo firmaría, me parece un delirio absoluto, en muchas partes. Yo lo veo ahora y claro que es espectacular y sorprendente, pero si se documentan un poco, uno debe ser honesto y decir ‘hombre, es un poco arriesgado, al límite’, pero si vas a Estados Unidos y preguntas por el 11S, habrá un porcentaje brutal de gente que cree que esto fue así. Yo no sé qué fue el 11S al completo”, añade. La reflexión completa, en el vídeo.