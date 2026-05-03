Cuarto Milenio 03 MAY 2026 - 21:45h.

El análisis de las noticias más virales de la semana con Iker Jiménez y Carmen Porter

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En cuanto la imagen de una tela sobrevolando el espacio y que recuerda a un ‘dementor’ (una criatura oscura del universo de Harry Potter) salió a la luz, casi todos lo tuvieron claro: se trata de Inteligencia Artificial. Pero, al parecer, no es así, tal y como desvela Carmen Porter en ‘Cuarto Milenio en su análisis, junto a Iker Jiménez, de las Mystery News.

Han conseguido un hito tecnológico al situar una enigmática escultura de seda con forma de maniquí flotando en la estratosfera: “Se trata de un experimento científico. El proyecto se llama ‘Misión Taroni’. Se trata de un maniquí cubierto de una seda y fue lanzado en un experimento científico a treinta y tres kilómetros por encima de la Tierra”, es parte de la aclaración que da Carmen Porter.

El vídeo está grabado con una cámara 3-60 que va revestida con tecnología de la NASA y la escultura en sí pesa 700 gramos, ha sido expuesta a radiación solar directa, a cambios de temperatura de hasta 120 grados Celsius y niveles de presión muy bajos. Las imágenes captadas son impresionantes y es por ello por lo que mucha gente ha dudado de su veracidad.

Las imágenes virales de la semana