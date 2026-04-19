Cuarto Milenio 19 ABR 2026 - 23:50h.

Las claves del misterioso naufragio del transatlántico Valbanera

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El naufragio del barco Valbanera está llena de misterios. En alguna ocasión, este tema se ha tratado en ‘Cuarto Milenio’, pero hay algunas novedades en forma de imágenes al respecto que no pueden ser obviadas en ‘La nave del misterio’. Iker Jiménez invita a Fernando J. García Echegoyen para profundizar en este tema.

Ha habido una expedición para inspeccionar los restos del Valbanera que nos ha proporcionado muchos códigos para entender el hundimiento del barco. En las citadas imágenes se puede apreciar la proa y la popa del barco semihundidas: “El hecho de que sigan ahí las calderas y las máquinas significa que le barco no está tan expoliado como decían porque es una de las primeras cosas que los chatarreros roban porque pesan mucho y dan mucho dinero”.

Las nuevas imágenes grabadas con un dron muestran la zona en la que está partida el transatlántico y Echegoyen explica que, en su momento, le pusieron mal el nombre al barco y esto fue síntoma de mal agüero: un ciclón tropical devastó la zona por la que navegaba el Valbanera. Pero hay muchos misterios que envuelven este trágico suceso, entre ellas varias premoniciones sobre fatídico destino. Hay uno de estos misterios que sorprende más a Echegoyen:

Si el Valvanera se hundió el día 10 (el ciclón arrasó la zona ese mismo día), ¿cómo es posible que se recibiera una llamada desde el transatlántico el día 12? Por otro lado, una fantasmagoría en torno a este barco: “Tiene fama de buque fantasma porque la zona en la que se ha hundido, muchos pescadores decían haber visto un barco negro, como el Valbanera, inmenso, que hacía sonar el tifón, la sirena, y luego desaparecía”. Además, Echegoyen aclara que sí que se encontraron cuerpos y desvela por qué hubo un misterioso silencio sobre este asunto.