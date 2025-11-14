El "vampiro de la noche" que acabó con la vida de más 500 personas: el domingo en 'Cuarto milenio'

Cuarto Milenio 14 NOV 2025 - 09:44h.

Nueva entrega de la nave del misterio, el domingo a las 21.15 horas en Cuatro

Vuelve a ver, completos, todos los programas de 'Cuarto milenio'

Compartir







Iker Jiménez nos lanza una pregunta: "¿Cómo es eso de que los fantasmas no existen? Aquí tienen uno". El conductor de la nave del misterio se refiere al conocido como "vampiro de la nieve", la muerte de la nieve que acabó con la vida de 500 personas. ¿Quién es este misterioso ser? ¿Qué ocurrió realmente con él?

Este y muchos otros misterios, el domingo desde las 21.15 horas en 'Cuarto milenio'.