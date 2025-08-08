cuatro.com 08 AGO 2025 - 14:12h.

Una de las vidrieras más bonitas del mundo, parajes espectaculares y catedrales únicas, en la nueva entrega de 'Viajeros Cuatro'

Todas las entregas de 'Viajeros Cuatro', a la carta

Compartir







León, Astorga y El Bierzo protagonizan la nueva entrega de 'Viajeros Cuatro', en el que veremos una de las vidrieras más bonitas del mundo, parajes espectaculares como las minas de oro de Las Médulas o la Catedral de Astorga, con perspectivas únicas solo para 'Viajeros Cuatro', el miércoles 13 de agosto a las 22.50 h. en Cuatro.