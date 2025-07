‘Cuarto Milenio’ destapa la verdad sobre las orcas y delfines del parque marino de Antibes

Cuarto Milenio 06 JUL 2025 - 23:31h.

La verdad sobre el parque marino de Antibes: ¿Qué ocurre realmente con sus animales?

Polémica mundial que toca incluso la geopolítica. Iker Jiménez cuenta con el naturalista Álex N. Lachhein para ahondar en el tema. Y es que la prensa ha denunciado que hay dos orcas y doce delfines que se encuentran agonizando en el parque marino más grande de Europa después de que se declarara la situación de abandono del mismo desde el mes de enero.

El destino es incierto para las orcas Wikie y Keijo y para los delfines tras el cierre de este delfinario situado en Francia, según rezaban algunos titulares. Hasta Marineland (Antibes, Francia) se desplazó el naturalista y pudo entrar en el lugar para grabar: “Me di cuenta de que la prensa había vuelto a mentir. Lo que allí había era un bloqueo ara que se hablara mal del parque”.

“Yo he estado allí con cuidadores. He visto a las orcas. He visto a los entrenadores… hay un equipo de cincuenta personas ¿y por qué se ha dicho esto? Porque una ley del gobierno francés impulsada por los animalistas y que entra en vigor en breve prohíbe a los zoológicos y parque marinos tener cetáceos en cautividad…” cuenta Álex

“Entonces Marineland, con treinta y un millones de litros de agua de mar pura y cuatro mil animales, ha tenido que recolocar a todos los animales en otros parques antes de que entre en vigor esa ley”, añade. El parque está abandonado “de público”: “Les han obligado a cerrar”, pero los animales están cuidados.

Llegados a este punto, Álex se pregunta qué intereses tiene la prensa para tergiversar esta información: “Yo pensaba que e iba a encontrar con el apocalipsis y ese parque está funcionando a pleno rendimiento. Están esperando que les digan que pueden salir esas orcas y esos delfines de allí porque ya pidieron permiso”.

Los animalistas proponen llevar a los animales a tres santuarios que tienen, pero estos, al parecer, no existen aún. Sí que hay un santuario en Islandia donde estuvo la orca que inspiró a la película ‘Liberad a Willy’, pero esconde muchos secretos y todos son revelados por Álex N. Lachhein en el vídeo.