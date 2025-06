Miguel Salazar Madrid, 11 JUN 2025 - 03:16h.

Tras ser absuelto, el asesino reconoce en una entrevista que sí acabó con la vida de Pilar Palacios: ya puedes verlo

El momento clave del crimen de Patraix: Maje y Salva, los autores de la muerte de Antonio, son atrapados en una conversación grabada

Compartir







En la memoria colectiva del pueblo gallego permanecerá el crimen de Sober, un asesinato perpetrado por el reincidente José Carnero -alias 'O Chucán'- contra una prostituta en 2007. El hombre confesó su responsabilidad en el crimen a los medios de comunicación después de un primer juicio en donde se ratificó su absolución. Volvió a ser juzgado y la Audiencia Provincial de Lugo terminó condenándolo a 10 años de prisión por un delito de asesinato.

Pilar Palacios, la víctima, fue hallada sin vida en su propia casa del municipio lucense de Sober. Según reza en la sentencia judicial, José Carnero y Pilar se trasladaron a "una dependencia de la vivienda" en la que el criminal guardaba "el aguardiente, aperos de labranza y diversos útiles". Allí fue donde agredió a la mujer "con uno o varios objetos contundentes". Entre estos se encontraban un hacha, un mazo o un hierro alargado.

Los hechos tuvieron lugar en el mes de septiembre de 2007. Carnero Fernández fue a buscar a la mujer al club de alterne de Orense en el que solía prestar servicios y la llegó a Sober para mantener relaciones sexuales. El cuerpo de la víctima apareció en la cuadra de la casa con múltiples golpes. La primera vez que fue juzgado, un jurado popular consideró que no hubo "pruebas irrefutables" en la implicación del procesado. En el año 2011 llegó a salir de prisión después de quedar demostrada su inocencia. Pero fueron varias entrevistas a diferentes medios de comunicación las que dieron un giro de 360 grados en el caso.

'O Chacán' termina asumiendo su culpabilidad en el crimen en una entrevista

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo volvió a juzgar por sus nuevas declaraciones confesando que había matado a Pilar Palacios. La fiscal y la acusación particular pidieron que se repitiera el juicio al considerar que la sentencia de la Audiencia de Lugo no estaba "suficientemente probada". Eso sí, las entrevistas a los medios no pudieron ser admitidas como pruebas porque al ser un recurso de apelación no podían añadirse nuevas pruebas que no fuesen analizadas por el jurado en la vista definitiva.

El caso terminó reabriéndose y 'O Chucán' fue condenado a 10 años de cárcel por el asesinato. Sin embargo, estamos ante un auténtico reincidente porque después de salir de prisión en 2019, el hombre volvió a sentarse en el banquillo y a recibir una condena en firme sobre un nuevo episodio. La Audiencia Provincial de Lugo le condenó en 2024 a siete años de cárcel por un delito intentado de homicidio contra un compañero de la residencia en la que convivía en Baralla.

Durante el juicio se demostró que el acusado había atacado al individuo con un cuchillo de cocina de 21 centímetros. La sentencia acordó que 'O Chacán' aprovechó que la víctima se encontraba de espaldas para clavarle el cuchillo con la intención de acabar con su vida. El herido tuvo unas lesiones por las que fue intervenido de forma urgente.

Uno de los testigos de la agresión compartió que Carnero llevaba tiempo teniendo diferencias con la víctima. Decía que solía "robarle", aunque en realidad el perfil de la víctima era el de un auténtico psicópata que intentaba buscar encontronazos con el resto de internos habitualmente.