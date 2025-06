Miguel Salazar Madrid, 11 JUN 2025 - 01:59h.

Así reacciona un empleador sexual cuando el reportero de 'Código 10' le dice que es periodista: "No, no es trabajo sexual"

Investigación | Un equipo de 'Código 10' descubre las intenciones reales de tres donantes de semen ilegales: "Podemos juguetear"

Compartir







Una reportera de 'Código 10' se ha puesto en la piel de las muchas de mujeres que solicitan trabajo online y se encuentran con empleadores cuyo objetivo es bien diferente al que ponen en la oferta.

Para destapar la realidad del acoso que sufren las demandantes del empleo, la reportera se crea un perfil falso en una aplicación. En él, publica un anuncio donde se ofrece como limpiadora por horas. A los segundos, recibe varias llamadas en números ocultos que la dejan totalmente sorprendida. Sergio, uno de ellos, se pone en contacto por la propuesta y le traslada una propuesta bien diferente a la de la limpieza.

10 euros por hora a cambio de ser su jurado en un baile sexual

"Estoy buscando a chicas para que me vean bailar. Tú me tienes que ver y luego darme tu opinión. Y tu consejo como chica", podemos escuchar en la llamada telefónica. "Yo me voy quitando luego la ropa `porque es como un baile, ocmo un chico 'boys'", agrega.

Su objetivo, por tanto, es que la demandante del empleo le de "consejos" ante su baile. Digamos que busca un jurado que le evalúe en esta práctica sexual. Y no descarta contacto físico. Todo, por 10 euros la hora.

La reportera de 'Código 10' acuerda un encuentro en persona con el individuo. Sergio, que viene en patinete, no se da cuenta de que la imagen de la chica con la que había hablado en la aplicación es distinta a la que está viendo. Mientras conversan, el reportero del programa Pablo Montes le sorprende para pedirle explicaciones. "Somos periodistas de Cuatro", le dice.

El otro, mientras, niega que esté pidiendo un trabajo de índole sexual y sale huyendo del sitio. "Lo siento, muchas gracias", dice.

La conversación entre el empleador y nuestra reportera

En la primera parte del reportaje, vemos cómo Sergio llega a decirle a nuestra reportera que ha habido ocasiones en las que ha conseguido que exista contacto físico con las mujeres a las que le lanza dicha oferta.