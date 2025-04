En Barcelona, los turistas colapsan la línea de autobús que lleva al Parc Güell y al barrio de El Carmel, una de las vistas más espectaculares de la ciudad. Los vehículos van hasta los topes y la gente mayor no puede entrar. Incluso hay conductores con bajas por depresión. Los responsables vecinales de estas zonas claman por un turismo responsable y equilibrado donde la llegada de visitantes no genere un impacto tan enorme. En El Carmel, cientos de turistas suben a montar fiestas, se emborrachan y se desmadran en las puertas de las casas. “A mi vecino le prendieron fuego al coche. Un día me pegaron una patada en el pecho, me tiraron al suelo y me tuvieron que dar 11 puntos”, denuncia un habitante de la zona.