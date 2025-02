Según ha contado la reportera Ana Agulló, le han respondido que no les parece sexista, denigrante ni cosificador y que no piensan quitar el anuncio, que aparece cada 10 minutos en la pantalla del local.

Sonia Ferrer ha criticado duramente el anuncio de la panadería de Barcelona y así lo ha explicado: “Es basura machista. Me da muchísima pena. La libertad sexual de la mujer, que era una causa muy noble y justa, al final en manos del capital se ha convertido en mercancía. Esto es el sumun de cosificación de la mujer ”, ha opinado.

Patricia Cerezo, sin estar al cien por cien de acuerdo con su compañera, también ha mostrado su rechazo al anuncio: “Muy barato, de muy mal gusto. No puede ser más ordinario. No sé si hasta el punto de la cosificación como dice Sonia, porque si hubiera habido hombres y mujeres me hubiera parecido del mismo mal gusto”.