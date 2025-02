La sorprendente historia del robo de las cabezas de los apóstoles Pedro y Pablo

Todo comenzó cuando Zavala recibió una propuesta por parte de su editora que le provocó que “le temblaran los tobillos”: “Me dijo que me animase a escribir sobre Pedro y Pablo, dos personas sobre las que apenas había nada escrito, dos personas tan importantes”.

Prácticamente de inmediato Zavala se puso manos a la obra y, durante su proceso de investigación, se topó con un documento del que no había oído hablar y que contaba una historia digna de las mejores novelas.

Y es que los relicarios que contenían las cabezas de los apóstoles no solo contenían los restos de los seguidores de Jesús, si no que también contenían perlas y piedras preciosas que los ladrones no tardaron en ir a buscar. Comienza así la historia de estos dos objetos tan valiosos que han sobrevivido al paso de los siglos.