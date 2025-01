Una concursante se juega 7.000 euros en 'Lo sabe, no lo sabe': ¿Acertarías la respuesta a la pregunta?

Xuso Jones elegía a Chelo para concursar en 'Lo sabe, no lo sabe' . La concursante aceptaba la propuesta del presentador con muchas ganas y llevaba a cabo un concursazo consiguiendo llegar a la final con la posibilidad de ganar 1.000 euros o multiplicarlos.

La concursante elegía a un hombre que paseaba y él respondía a la pregunta: ''¿Qué heroína francesa era conocida como la Doncella de Orleans?'', el elegido no conseguía dar con la respuesta correcta: ''Me sale una, pero no recuerdo el nombre''.