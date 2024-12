Pilar Rahola sorprende revelando una información sobre Puigdemont y 'Todo es mentira'

'Todo es mentira' concedía el 'Premio TEM' a la 'Mejor fuga del año' a Carles Puigdemont por su brevísima aparición en España y su posterior huida. Por ello el programa contactaba con Pilar Rahola , que terminaba no solo por 'recoger' el premio en su nombre sino revelando si el expresidente de la Generalitat ha visto o no el programa.

"Él lleva siete años intensos. Para él éste ha sido un año de gran relevancia política, no creo que haya sido duro. Es duro no tener resuelto el tema de las amnistías, el no poder volver... pero sin duda es el hombre del año", comentaba Rahola sobre el 2024 de Puigdemont, que también reía con humor sobre el "escapismo" de Puigdemont.