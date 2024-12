El caso 'Koldo' tiene importantes novedades y todas parecen apuntar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el contrato de la compra de un local en Valencia durante la pandemia. 'Todo es mentira' ha podido hablar con fuentes cercanas a Koldo García para ver si el contrato de arras publicado por 'El Español' es realmente un borrador preparado por Koldo y Aldama y que realmente no se llevó a cabo.

Las fuentes cercanas a Koldo García afirman que el contrato publicado por 'El Español' es un borrador y añaden: "Koldo no recuerda si él se lo pasó a Aldama o Aldama a él. Todo es de un día que José Luis le dijo a Koldo que estaba interesado en un local y que no sabía si estaba a precio de mercado o no. Entonces, Koldo contactó con Aldama para preguntarlo porque él tenía conocimientos inmobiliarios y de casas".