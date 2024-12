Xuso Jones recorría las calles de León en busca del próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' , y dentro de un local se encontraba a Diana atendiendo la barra. Ella le pedía permiso a su jefe para salir y poder concursar, y tras aceptar, Diana se convertía en la nueva concursante del programa.

El concurso de Diana no empezaba nada bien, ya en la primera pregunta se veía obligada a utilizar la 'llamada de emergencia', pero conseguía salir del paso. Lo que no se esperaba es que hubiese más fallos y no conseguía pasar de los 400 euros.