La divertida reacción de la madre de una concursante en la 'llamada de emergencia': ''Esta niña es tonta''

Xuso Jones viajaba hasta Toledo para buscar al nuevo concursante que quisiese jugar por 50.000 euros en ‘Lo sabe, no lo sabe’ . Allí se encontraba con Sara, una joven de 28 años que aceptaba sin pensárselo dos veces la propuesta del presentador.

Tras escuchar la pregunta, la madre de Sara se ponía nerviosa: ''Ni idea, esta niña es tonta, de verdad. No sé de qué va el tema. Esta niña es tonta y en su casa no lo sabe nadie'', su reacción provocaba la risa del presentador, que respondía: ''Creo que su hija es más lista de lo que usted se piensa porque la ha llamado porque usted tenía que no saber la respuesta y ha ganado 1.000 euros''.