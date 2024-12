Un soltero vacila a Carlos Sobera nada más entrar en el restaurante: "¡Estás más delgado!"

José Luis tiene 78 años, ha estado más de 50 años dedicándose a la abogacía y, en el amor, el soltero tuvo una mujer “excepcional”. Lamentablemente, perdió a su señora en el 2015 y además no tiene hijos, por lo que ha acudido al restaurante del amor para encontrar a una mujer que sea “ juiciosa, alegre, simpática, respetuosa y culta ”.

En cuanto se ven por primera vez, la soltera es la primera en dar su opinión acerca del letrado jubilado: “Físicamente, no me ha llamado la atención. Le veo un poco mayor”. Parece que entre los dos no ha fluido esa chispa tan necesaria para enamorarse perdidamente. Sin embargo, tendrán todo el tiempo del mundo en cuanto se sientan en su mesa y da comienzo a su cita.