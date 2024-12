El desgarrador testimonio de una mujer enganchada a la droga en la Cañada Real

Un hombre contaba que vivía allí y tras ser preguntado por el reportero del programa de Cuatro sobre qué hace allí, contestaba que se está buscando la vida, "como todo el mundo". A su vez, mostraba dinero en efectivo que tenía para consumir cocaína: "Con esto no me da. El mínimo es cinco euros". Confesaba antes las cámaras de 'Callejeros' que ha intentado dejarlo en alguna ocasión, pero no ha podido.