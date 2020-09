Fernando Simón, en 'Planeta Calleja': "Me han llamado políticos para decirme 'ten cuidado, mejor apártate un poco"

Escalarán , montarán en bicicleta de montaña ... "Estoy muy bajo de forma, pero sé sufrir. No te imaginas lo que sé sufrir". Además, entrarán en una cueva que "no han visto una igual en su vida"

Fernando Simón desvela las llamadas recibidas de políticos

No solo vivirán aventuras sino que Fernando Simón compartirá con Calleja alguna de las situaciones vividas en los últimos meses: "¿Te ha llamado algún líder de la oposición en privado para darte apoyo?" - "Me han llamado algunos para darme apoyo y otros para decirme en un momento determinado "ten cuidado, mejor apártate un poco".

Por otro lado, Fernando Simón viajando en globo compartirá alguno de sus momentos más íntimos en familia: "Me padre siempre me decía: "hijo, aún estoy esperando que hagas psiquiatría", y este año me dijo "qué bien que no me hiciste caso".