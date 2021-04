Kiko Rivera vive la aventura de su vida en 'Planeta Calleja': "Posiblemente sea lo más impresionante que he hecho"

Por tus muelas, no me hagas andar demasiado

"Nervioso no, lo siguiente", escribía el DJ que, acto seguido, publicaba una imagen con su compañero de aventura, al que le rogaba: "Lo vamos a gozar, por tus muelas, no me hagas andar demasiado. Hora de desconectar y disfrutar".

"La sensación es brutal"

"Me hacía falta esto, voy a llegar a España reseteado y con nuevo single", nos anunciaba Kiko y lo cierto es que han hecho de todo: les ha tocado remar en un agua más bien fresquita y hasta se ha bañado con elefantes: "Posiblemente sea lo más impresionante que he hecho en mi vida. He tenido la ocasión de poder bañarme con elefantes, de poder sentirles, abrazarles, jugar con ellos... Gracias, Jesús Calleja, no lo olvidaré jamás".