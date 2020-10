La personalidad de Fernando Simón

El rodaje duró cuatro de los siete días de vacaciones de Simón. Según dice Calleja, el doctor era igual delante y detrás de las cámaras y no dudó en contestar a cada pregunta que le hicieron, sin vetar ningún tema. “Es una persona normal, un funcionario que de repente se ha encontrado con esta situación y tiene que tomar decisiones muy difíciles”, explica. Además, le define como “un poco rebelde”: “Me da la sensación de que no se deja influenciar ni asesorar mucho. Tiene una personalidad muy marcada, muy definida”.