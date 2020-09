Fernando Simón explica por qué se ha ido de aventuras con Jesús Calleja: "Necesitaba vacaciones, no daba para más"

Fernando Simón y Calleja están en Mallorca grabando 'Planeta Calleja'

Han hecho escalada, submarinismo, descenso en bici y han montado en globo

Estamos habituados a ver a Fernando Simón en las ruedas de prensa, dando los datos de la evolución de la pandemia del coronavirus en España y respondiendo a las preguntas de la prensa. Después de tanto trabajo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se ha cogido unos días de vacaciones y se ha ido de aventuras a Mallorca con Jesús Calleja.

Ambos están grabando ‘Planeta Calleja’ en las Baleares y han hecho actividades de todo tipo: submarinismo, han montado en globo, han hecho un descenso en bicicleta muy radical… y han escalado. Pero justo antes, ya preparados con todo el equipamiento, Calleja y Simón nos han contado qué les ha llevado hasta allí.

“Estoy en Mallorca, rodando la nueva temporada de ‘Planeta Calleja’. Tengo un invitado muy especial que ha venido conmigo aprovechando que tenía una semana de vacaciones y ha decidido que le gustaría estar aquí con nosotros”, ha introducido Calleja.

Simón ha contado que se lo está pasando muy bien y también ha explicado qué le ha llevado a irse de aventuras con Calleja: “Necesitaba unas vacaciones, que afortunadamente he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el ministerio. Cuando me llamaste para decirme si me apetecía venir contigo, pues por supuesto, encantado”.

“Estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba, ya no daba para más y mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir”, ha explicado en el vídeo.