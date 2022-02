Resines ha sufrido varios accidentes de tráfico a lo largo de su vida. Una de esas veces, cuando se cayó de la moto y se fue a urgencias con una mano rota, le dijeron que tenía anemia y le hicieron una colonoscopia. “El médico me dijo: ‘Te voy a dar una noticia buena y otra mala. Tienes cáncer , pero está muy bien situado”, reveló. No le dieron quimio ni radio, pero cuando fue a hacerse el preoperatorio antes de pasar por el quirófano, el médico le mandó directo a cardiología : “Y ahí sí que me metieron directamente al quirófano”.

El actor ha superado el cáncer, que no ha vuelto a reproducirse, aunque se hace revisiones todos los años para prevenir: “Como recomendación a todo el mundo: A partir de los 50 años hay que hacerse una colonoscopia cada dos o tres años. Si te detectan un cáncer a tiempo te salvas, si no, no”.

Esos duros golpes cambiaron la forma de ver la vida de Resines: “Me he dado cuenta de lo que vale un peine. Valoro mucho más el estar vivo, antes no lo piensas. Yo sí he empezado a valorar seriamente que, aunque esté acoj***** aquí arriba, aquí se está de p*** madre. Esto yo no tengo ninguna gana de perderlo”.