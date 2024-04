Pablo Iglesias desvela qué ocurría detrás de las cámaras cuando acudía a tertulias de televisión: "No les gustaba un pelo"

"Justo antes de entrar en directo, cuando coincidíais, ¿qué os decíais?", le preguntaba Jon Sistiaga y este contaba algunas de las sensaciones que tuvo detrás de cámaras: "Yo no les gustaba un pelo, trataba de ser cordial con todo el mundo, pero yo no les gustaba. No estaban acostumbrados a que nadie les dijera lo que les decía yo, con algunos acabé con pleitos y juicios". A lo que añadía: "Yo respeto que haya quien tenga buen rollo con quien discute, hay que tener buen rollo con todo el mundo, pero conmigo no tenía buen rollo ninguno de esos".