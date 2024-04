Pablo Iglesias y Miguel Ángel Rodríguez señalan las claves de la polarización política en España: "No voy a decir que no soy culpable"

Fue entonces cuando, según el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, todo iba bien hasta que José Luis Rodríguez Zapatero decidió "que había que cargarse la Transición y también el Rey" . A partir de ahí nacen dos partidos: Podemos y Vox. "Hoy estamos en esa situación en donde es muy difícil volver al espíritu de la Transición". Además, Miguel Ángel Rodríguez lanzaba un importante mensaje: "Cuando decides que el de enfrente no es adversario, sino enemigo, has destrozado la política".

No obstante, Miguel Ángel Rodríguez mostraba autocrítica al ser preguntado por la frase de "comunismo o libertad" de Isabel Díaz Ayuso. Y es que era el propio Jon Sistiaga quien le preguntaba si no era un lema extremadamente polarizador, siendo difícil "reducir unas elecciones autonómicas a estos dos conceptos". "En el mundo en el que me muevo respondo como me tratan. No voy a decir que no soy culpable, lo que sí se es que está mal. Soy culpable sabiendo que se tendrían que hacer las cosas de otra manera".