Patricia Pereda 24 SEP 2026 - 17:27h.

Investigan bacterias y el impacto en los microorganismos del abuso del uso de antibióticos.

El aumento de casos de cáncer en menores de 50 preocupa a los médicos: las causas cada vez son más concretas

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En las últimas décadas, la incidencia del cáncer entre jóvenes muestra un aumento a nivel mundial. Las razones se desconocen. Por eso hoy, científicos del CNIO se han reunido para poner la mesa varias líneas de investiigación. Porque la evidencia científica dice que el cáncer en menores de 50 años esta aumentando a nivel mundial, pero hay uno con mas consenso internacional: "el cáncer colorrectal entre las personas de 20 a 49 años", señala María José Sánchez, investigadora de la Junta de Andalucía.

Se desconoce la razón pero un nuevo estudio identifica una infección bacteriana como posible causa del aumento de casos de cáncer de colon en jóvenes.

"La ecolibactina está más frecuente en pacientes jóvenes y eso nos puede ayudar a anticiparnos y prevenir", señala Marcos Díaz-Gay, jefe de genómica digital del CNIO. Y eso es precisamente lo que se busca anticiparse al cáncer. "Con una colonoscopia se pueden analizar los pólipos antes de que sean cáncer".

Una de las hipótesis son los microbios a los que nos exponemos pueden estar modificándose por varios motivos, entre ellos el excesivo uso de antibióticos. "Estas generacions de nacidos en los 90 han tomado muchos antibióticos que pueden haber distorsiado a estos microbios", señala Nuria Malats, miembro del equipo de Epidemiología Genética CNIO.

También insisten en los "cambios en el estilo de vida, el sedentarismo y la alimentación procesada o las bebidas azucaradas, alerta Marcos Díaz-Gay.

Muchas líneas de investigación abiertas para poder entender por qué el cáncer está apareciendo entre los más jóvenes.