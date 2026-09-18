Sandra Mir 18 SEP 2026 - 15:57h.

Cada vez hay más personas que recurren a la IA para pedirle dietas y es un error que puede afectar a nuestra salud.

El nutricionista, Javier Martínez, de HM Equidieta, alerta de los riesgos.

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Después del verano gente que busca perder los kilos que han cogido en vacaciones y además quieren que sea en el menor tiempo posible. Cada vez hay más personas que recurren a la IA para pedirle dietas. Le pedimos a Google una dieta gratis, nos dice que vayamos a la IA y metamos edad, peso, altura y objetivo

49 años

62 kilos

167 cm

Bjar 5 kilos de peso.

Chatgpt nos dice que sin conocer nuestro sexo no puede ajustarse, pero nos plantea una dieta de 1500-1700 calorías diarias aunque nos dice que sin saber si somos hombre o mujer no puede ser preciso. Y nos dice que perderemos 5 kilos de peso en 6-8 semanas. Nos da unos tips de comidas variadas, legumbres, proteínas. Nos prohíbe los carbohidratos por la noche.

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Si valoramos estas dietas con un nutricionista, Javier Martínez, de HM Equidieta. Valora positivamente que nos avise que no saber el sexo puede variar el número de calorías diarias, pero nos aprieta para poder lograr los objetivos de la dieta. Lo que no sabe Chatgpt es tu masa corporal, algo fundamental.

Así que subirse a la báscula, es la forma profesional de saberlo. Vemos que nuestro nivel de grasa corporal es muy bajo, un 21%, por lo que perder cinco kilos ya sería llegar a un límite de grasa extremadamente bajo, poco saludable y proclive a la enfermedad".

Porque como te dice lo que quieres escuchar, incita a la perdida de peso y puede provocar trastornos de conducta alimenticia. Para terminar, vamos un paso más allá. Le pedimos a Chatgpt si puede mejorar la dieta que ella misma nos ha hecho. Dice, además, que su propia dieta tiene demasiado atún. Lo mejor de todo es que si queremos mejorarla nos remite a su versión de pago: ChatGPT Plus.