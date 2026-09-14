Logran cartografiar el sistema nervioso de la mosca de la fruta: así afectará a nuestras vidas

Las aplicaciones principales de este hito científico son optimizar la IA o investigar enfermedades neurológicas

La polémica tras el anuncio de OpenAI de haber resuelto en 88 horas con IA el Problema Matemático de Navier-Stokes

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¿Creen que se puede domesticar a una mosca a través de la IA? Google ha publicado el mapa neuronal del insecto con el que puede interactuar su comunidad. Los usuarios han optado por ordenar acciones de lo más sorprendentes.Después de 20 años de trabajo, científicos han conseguido cartografiar con un detalle milimétrico el sistema nervioso de la mosca de la fruta, un mapa detallado que contiene unas 166.700 neuronas y unas 125 millones de conexiones sinápticas.

Se ha hecho con microscopía electrónica, inteligencia artificial y revisión humana para reconstruir las neuronas y sus conexiones. 20 años de trabajo para crearlo y una semana para poner a la mosca a hacer de todo. Los mapas pueden convertirse en modelos digitales. Diferentes proyectos han conectado este cerebro viral con un cuerpo y un mundo virtual.

De esta manera, una “mosca digital” puede recibir estímulos, procesarlos y generar comportamientos como moverse, buscar comida, comer o limpiarse. Recibir dopamina o aprender a hacer tareas. Por ahora, han puesto a la mosca a leer a los clásicos, a conducir, aparcar en paralelo, a jugar al blackjack a recibir dopamina de tiktok, a jugar a videojuegos o liderar un imperio romano.

Más allá del meme, las aplicaciones principales de este hito científico son optimizar la IA o investigar enfermedades neurológicas. Y supone un nuevo horizote en el diseño de drones y pequeños robots autónomos.