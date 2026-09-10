"Es algo mágico, para vivirlo", dice una joven que no puede evitar el llanto

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Todos los que han hecho el Camino de Santiago saben que el momento de llegar al Obradoiro es muy emocionante, pero en este caso lo es mucho más. "Es algo mágico, para vivirlo", dice una joven que no puede evitar el llanto. Y la realidad es que verlos y escucharlos emociona. Son pacientes con ELA, muchos de ellos en silla de ruedas que, entre aplausos y lágrimas, han cumplido su sueño de completar el Camino de Santiago, informan J. Bergantiños.

Han tenido ante ellos 100 kilómetros por delante. Todo un reto para cualquier peregrino que quiere llegar a Santiago. Pero este grupo de pacientes con ELA demuestra que nada les impedirá alcanzar su objetivo. "Venir aquí nos demuestra que podemos todavía vivir". Todos coinciden en que "hay que vivir, no puedes dejar para mañana porque no sabemos si está un mañana".

Les acompañan unas 80 personas que no les sueltan la mano. No solo estos días. A su lado, también agentes de la Guardia Civil que han estado a su lado en los momentos más complicados. "Hacer el Camino de Santiago es muy duro". Al menos compensa "haberles aportado un poco de ayuda".

Con la Catedral ya en el horizonte encuentran un motivo para avanzar. "Estoy encantado de la vida, no me puedo quejar ni un gramo", dice uno de los enfermos dando un ejemplo a todos.

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Emoción total para llegar a la plaza del Obradoiro después de tanto esfuerzo, las lágrimas y los abrazos explican que esta llegada significa mucho más que terminar un recorrido.