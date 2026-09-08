Beatriz Benayas 08 SEP 2026 - 20:53h.

El 86% de los centros en España estringe los móviles mientras que en los de la OCDE, de media, solo la mitad.

Debacle española en el informe PISA: las razones

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El debate pantallas sí o pantallas no está en las aulas y en las casas pero ¿qué dice exactamente el informe PISA? Los resultados de España son aterradores. Los jóvenes ni leen, ni se esfuerzan ni son capaces de concentrarse con las pantallas ocupando su tiempo y su mente.

El informe PISA no da respuestas absolutas, no saca conclusiones definitivas, pero sí detecta tendencias en las aulas. Aunque partan de realidades distintas, porque el uso de los móviles en clase es muy dispar, en nuestro país, el 86% de los centros los restringe mienrtas que en los de la OCDE, de media solo la mitad.

Pero más allá de los dispositivos personales, el informe PISA analiza por primera vez el uso de la inteligencia artificial para estudiar y ahí, España está por encima de la media. Un 54% de alumnos españoles la usan frente al 45% de europeos. Además, hay una tendencia mundial. El uso de la IA se dispara entre los estudiantes favorecidos económicamente mientras baja entre los desfavorecidos.

Hasta aquí vemos tendencias, pero hay una pregunta directa que apunta a la conclusión más clara del informe. Al margen de los países y el nivel socioeconómico, en el informe han preguntado directamente a todos los alumnos si se distraen al usar recursos digitales en las clases de ciencias y la diferencia entre los países europeos que los usan, como España, y los que hacen un uso muy prudente como Japón, es clara. Aquí se distraen casi un tercio, allí una minoría, el 6%.