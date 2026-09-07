Como una estudiante más se estrenaba hoy en la Universidad la Princesa Leonor.

"He intentado no ponerme muy nervioso y ya está. Tampoco quiero forzar mucho la situación", dice un alumno de la Carlos III.

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Como una estudiante más se estrenaba hoy en la Universidad la Princesa Leonor. Cursará el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Será su segunda casa durante los próximos cuatro años La princesa de Asturias ha entrado andado, con vaqueros y blusa y aunque camuflada entre el resto de sus compañeros ha sido imposible que pasara desapercibida. "La podemos ver y nos hace mucha ilusión la verdad. Muy guay".

Será tratada, así lo han anunciado, como "una alumna más, con normalidad como a otra compañera, como una alumna normal, no sé", dicen sus compañeros de universidad. Pero hoy su llegada ha sido entre cientos de miradas y alguna que otra cámara.

"He intentado no ponerme muy nervioso y ya está. Tampoco quiero forzar mucho la situación", dice otro alumno.

Pero algunas cosas van a cambiar en el Campus de Getafe. El edificio donde todos los cristales eran transparentes ahora son tintados. Leonor ha estado en las puertas de la facultad, recibimiento de las autoridades y se ha marchado directa a su primera clase: Teoría del Derecho. De esto tendrá bastante, pero también política, historia, o relaciones internacionales. Es el programa del grado en Ciencias Políticas por el que se ha decantado la futura reina de España. "Nos representa a la mayoría de la juventud, me hace mucha ilusión que venga a esta universidad".

A partir de ahora, Leonor compaginará sus estudios universitarios con sus labores institucionales, después de haber puesto hace menos de 3 meses el broche final a su carrera militar.