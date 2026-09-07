Los incendios, cada vez son más grandes, y más tóxicos y ya se han convertido en la mayor amenaza para la calidad del aire.

Hoy se celebra el Día Internacional del Aire Limpio con un llamamiento a combatir la mayor amenaza sobre nuestros cielos y sobre nuestros pulmones: los incendios forestales

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Hoy se celebra el Día Internacional del Aire Limpio con un llamamiento a combatir la mayor amenaza sobre nuestros cielos y sobre nuestros pulmones: los incendios forestales. La contaminación que generan está aumentando peligrosamente en todo el mundo. Los cielos negros se han convertido en la imagen de todos los veranos. Los incendios, cada vez son más grandes, y más tóxicos y ya se han convertido en la mayor amenaza para la calidad del aire. Ni los coches, ni la industria son una amenaza mayor. Lo advierte la Organización Meteorológica Mundial.

"No importa lo limpio que esté el aire en tu ciudad, por la reducción de emisiones de los coches o las fábricas. Si hay muchos incendios forestales, esa contaminación tiene un impacto enorme en el aire que respiras", señala Lorenzo Labrador, científico de la Organización Mundial de la Salud.

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El humo de los incendios, de hecho, mata más que el fuego. "Las micropartículas del humo forestal son especialmente tóxicas, al inhalarlas, provocan inflamación en el organismo, lo que puede derivar en EPOC", señala el experto. Las micropartículas PM2.5 han aumentado mucho en los últimos años y son las más peligrosas: pueden llegar incluso al torrente sanguíneo.

Y el problema es mundial, porque el cielo es uno. Hemos visto humo de los incendios de Canadá atravesando el Atlántico varias veces. Y sabemos que "las partículas tóxicas pueden viajar muy muy lejos por lo que la calidad del aire no conoce fronteras".

De hecho, los grandes incendios se han triplicado en el mundo desde los años 90 y el aire tóxico que generan está detrás de más de 100.000 muertes adicionales al año en la última década.