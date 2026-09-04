El Centro de Adicciones del Marañón atiende a más de 2.300 pacientes en sus cuatro años de funcionamiento.

El perfil más atendido es un hombre, de 38 años de edad media y con problemas con el juego.

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El Centro de Adicciones Comportamentales (AdCom) del Hospital público Gregorio Marañón de la Comunidad de Madrid cumple cuatro años en los que ha atendido a 2.324 pacientes, de los que 1.908 eran adultos y 416 menores. Este recurso especializado permite el acceso directo a través de la web del centro, sin necesidad de una derivación previa desde Atención Primaria o Salud Mental, reduciendo las barreras que puedan dificultar la petición, ha indicado el hospital en un comunicado.

Entre los mayores de edad, el 64% ha precisado incorporarse al programa para recibir tratamiento al confirmarse su adicción. El perfil del adulto que acude a este dispositivo responde habitualmente a un hombre (representan el 78% de los atendidos), de 38 años de edad media y con problemas con el juego (el 41% de los casos).

En este apartado, ocho de cada diez pacientes son hombres y en el 70% de los casos el acceso al juego se realiza a través de internet. Sergio reconoce que tenía que ir al bingo todos los días a pulirse todo. Reconoce que el juego es una mentira y que él mentía tan bien que su entorno no se daba cuenta. Ahora se siente liberado y mirando atrás, reconoce emocionado, que el tratamiento le ha cambiado la vida.

La adicción al sexo es el segundo motivo de consulta más frecuente en adultos (un 28%). Como señala Marisol Roncero, psiquiatra del Gregorio Marañón esta adicción afecta a todos los niveles, "a las relaciones con la pareja, a nivel laboral, familiar y emocional".En el caso del sexo, el perfil está muy definido: afecta prácticamente en su totalidad a hombres con una edad media de 40 años.

Las compras compulsivas ocupan el tercer lugar (cerca del 24%). El perfil cambia de manera significativa: ocho de cada diez son mujeres y la edad media ronda los 46. Beatriz se dio cuenta de que perdía horas de su vida por comprar. Pero tras estas adicciones puede haber depresión, ansiedad, trastornos alimenticios. A Beatriz le enseñaron a reenamorarse de lo que tenía en casa.

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El perfil cambia de manera significativa: ocho de cada diez son mujeres y la edad media ronda los 46.

Los videojuegos, por su parte, aparecen en alrededor del 15% de los adultos que acuden al cribado y afectan principalmente a varones jóvenes menores de 25 años. Les afecta en su rendimiento escolar y también les aísla.

El 20% de los pacientes de AdCom presenta más de una adicción comportamental y el 46% tenía seguimiento previo en Salud Mental. Cerca del 4% añade, además, un trastorno mental grave y, de manera transversal, los profesionales detectan con frecuencia rasgos de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

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En los pacientes con juego patológico son habituales la depresión, los trastornos de ansiedad y los problemas relacionados con el consumo de alcohol.

En la adicción al sexo destacan especialmente los trastornos de ansiedad y determinados de personalidad, y en las compras compulsivas son frecuentes la depresión crónica, trastornos de conducta alimentaria y el obsesivo compulsivo.

Los adolescentes, enganchados a videojuegos y redes sociales

Entre los menores, el 65% ha acudido al cribado por problemas relacionados con los videojuegos y un 51% por las redes sociales. Con menor frecuencia se detectan problemas vinculados al sexo (un 6%) y a las compras (3%). Además, estas situaciones pueden coexistir en un mismo adolescente.

La edad se sitúa de media entre los 14 y los 15 años y el 76% son chicos. Los problemas relacionados con los videojuegos aparecen mayoritariamente entre los varones, mientras que en las redes sociales predominan las chicas. En todos los casos, el acceso a estos contenidos se realiza a través de internet.

De los 416 adolescentes evaluados, el 95% presentaba un uso problemático y, de ellos, el 54% una adicción o grado de dependencia que ha precisado la inclusión en el programa del Hospital público Gregorio Marañón, mientras que el 41% ha sido derivado a otros recursos asistenciales de la red comunitaria. Además, en hasta el 57% de los menores se han detectado rasgos de TDAH.

Cómo solicitar cita previa

Cualquier persona que considere que puede tener un problema de adicción comportamental puede solicitar cita directa a través de la web del Marañón. Una vez citados en el hospital, se realiza un cribado con cuestionarios electrónicos que permiten valorar de forma ágil la gravedad del problema y su repercusión psicológica o psiquiátrica.

Los adultos pueden realizar esta evaluación a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual o mediante una tableta facilitada por el hospital. Los menores y sus familias utilizan igualmente dispositivos del centro y todo el proceso está acompañado por profesionales sanitarios, que interpretan los resultados y determinan la atención más adecuada para cada persona.

Los pacientes que ingresan en AdCom comienzan un itinerario asistencial con Enfermería y son posteriormente valorados por Psiquiatría y Psicología y, cuando es necesario, por Trabajo Social.

A partir de esta evaluación se establece un plan individualizado que puede incluir seguimiento psiquiátrico y psicoterapia individual o grupal durante un periodo de hasta un año.