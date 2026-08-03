La ganadería es el aliado silencioso en la protección del monte para prevenir incendios.

Cada vez quedan menos ganaderos y, sin relevo generacional, desaparecen explotaciones y ese mantenimiento del entorno

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Donde pasta el ganado, el riesgo de incendio es menor. Es la forma natural, y de toda la vida de limpiar el monte. Lo malo es que cada vez menos jóvenes quieren ser ganaderos. Y hablamos de que la ganadería es el aliado silencioso en la protección del monte para prevenir incendios, informa Alba Larreina y Sara Lago.

Adrián López, ayudante de ganadero, "nosotros desbrozamos con animales o con el tractor. Donde hay vacas o hay un ganadero, se crean cortafuegos." La realidad es que allí donde hay animales pastando, el terreno se mantiene limpio durante todo el año.

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Como señala Xosé Antón Arousa, presidente de la Comunidad Montes Couso “es otra de las finalidades que tienen las vacas que a parte de limpiar nos ayudan a mitigar los incendios forestales.”

Pero cada vez quedan menos ganaderos y sin relevo generacional, desaparecen explotaciones y ese mantenimiento del entorno. Alfredo Álvarez, director general de Ganadería del Gobierno de Cantabria. "Cuando ha habido ganado, la gestión del terreno ha sido muy eficiente. Los animales mantenían el medio y ahora, al haber menos ganaderos, esa gestión es más complicada."

Para evitarlo, Cantabria ha puesto en marcha un programa que conecta a jóvenes con vocación con ganaderos que por edad quieren dejarlo. Álvaro Ferrero, participante del Proyecto Relevo Ganadero, "hay bastante gente joven que le gusta la ganadería, pero luego no todos se atreven o no tienen los medios para seguir adelante." Y no es el único ejemplo. En Galicia, la comunidad de Montes de Gondomar apuesta por utilizar el ganado de desbrozadora natural.

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Aarón Da Vila, propietario ganados AD, “hacemos parcelas de rotación para que vayan limpiando poco a poco”. Mantener vivas las explotaciones ganaderas es también una inversión en la prevención de incendios.