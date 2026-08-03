Ariana Grande, la última víctima de las críticas a su aspecto en redes, se toma un tiempo

Ariana Grande ha decidido despedirse por un tiempo de la vida pública

Asegura que le pesa la fama y el escrutinio público constante.

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Ariana Grande ha decidido despedirse por un tiempo de la vida pública. Anuncia que se retira temporalmente del foco mediático. Lo hace pocos días después del lanzamiento de su esperado octavo disco. Asegura que le pesa la fama y el escrutinio público constante. Se retirará temporalmente en septiembre, cuando acabe la gira mundial en la que está embarcada, señala C. Infiesta.

Ariana Grande es el último caso de un famoso que se harta del escrutinio de las redes sociales a su físico. Y cada vez más artistas dicen basta a ese juicio a su aspecto físico. Peligroso estar desde niña en el punto de mira por tu físico.

Ariana Grande lleva enfrentando críticas desde que comenzó su fama a los 16 años. Y desde hace un tiempo, se ve envuelta en una oleada incansable de comentarios sobre su delgadez. Pero no es la única. A pesar de que los cánones de belleza cambian con el tiempo, la presión social sobre el cuerpo femenino sigue ahogando a más del 70% de las mujeres. Aún más cuando se trata de grandes celebridades, expuestas al constante escrutinio público.

Un ejemplo actual, Nathy Peluso. La artista argentina mostró su cambio físico en redes, que usuarios atribuyen al uso de medicamentos. Ella no tardó en responder. "Gimnasio, cardio, peso".

Al revés le pasó a Selena Gómez en 2023, a ella le juzgaron por subir de peso. Asegura que fue a raíz de un tratamiento para el lupus que le diagnosticaron hace años.

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También se criticó el desfile de la supermodelo Adriana Lima, durante su embarazo. Un cambio dice, que es normal por el paso de los años y el cansancio. Y ojo, que algunos hombres también reciben. Es el caso de Bustamante. Eternamente juzgado por su aspecto. Porque parece que nunca estamos conformes con los cuerpos ajenos.