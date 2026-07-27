Martín ha salvado a cientos de animales de los incendios que asolan España

Los bomberos y la Guardia Civil también se vuelcan en rescatar al ganado y mascotas atrapadas en el incendio.

Aranzazu, alcadelsa de Valdeiglesias, y Vanessa, de Casavieja, rotas: " Nunca vamos a recuperar lo perdido"

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Los bomberos y la Guardia Civil también se vuelcan en rescatar al ganado y mascotas atrapadas en el incendio. Terneros, caballos, perros que se han visto acorralados por las llamas y que gracias a los efectivos ya están a salvo.

Porque animales y mascotan también reflejan esa alegría de encontrarse con las personas que les van a salvar la vida en la más pura agonía. Aparecen, por ejemplo los bomberos, para rescatar a muchos animales. Equipos de emergencia que los calman y que se juegan su vida para verificar que todos están ble.

Decenas de animales permanecen en zona peligrosa por la proximidad del incendio, afortunadamente están bien, resguardados del fuego, vigilados por sus cuidadores y ayudados por varios agentes de la Guardia Civil. No importa la especie porque sus vidas importan.

Para Martin, tanto, que en el incendio de Vall Duixo ya ha salvado a cientos de ellos.