Saúl Peregrini y Nando Díaz, el barbero y el peluquero detrás de la campeona del mundo

El look de los jugadores es cada vez más importante en un deporte donde el marketing es vital.

El brillante trabajo de los que cuidan del look de los futbolistas también es digno de dos estrellas.

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Hemos hablado mucho del mal perder de Argentina, del gol de Ferrán o del papel de Rodri, pero también hemos hablado del pelo de Ferrán, de Nico Williams o de Lamine Yamal. Es otra pieza fundamental para el equipo. Es el barbero de la selección. Saúl Peregrini, fundador y SEO de SUA-B ha estado con los campeones durante toda la concentración y sus tijeras no han parado, informan Carla Infiesta y Laura Cendrero.

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Su imagen no compite en el campo porque literalmente, la crea. Él juega el partido mucho antes del pitido inicial, con precisión y sin olvidar detalle. Es el responsable de que reconozcamos a cada jugador por su look. "Ha sido una auténtica pasada, una locura. Al final el día del partido, y más en un Mundial, te pueden sacar mil fotos, puede quedar tu imagen para la historia y deben llevar una imagen impecable".

Yo iba solo y fui recomendado a la Federación por jugadores a los que les cortaba todo el año. "Confiaron en mí, quedaron contentos y me sentí arropado". Reconoce que ha habido mucho sacrificio, disciplina y trabajo hasta llegar donde ha llegado. Y aunque cada jugador tiene sus preferencias y sus gustos y yo me adapto al cliente", reconoce. Ya se encargó de la estética de los futbolistas en la Eurocopa. Ha demostrado que su brillante trabajo es digno de dos estrellas.

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Nando Díaz, el peluquero de la selección y el creador del nuevo look de Ferrán

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Nando Díaz es el peluquero de confianza de la Selección. A él se debe el secreto del nuevo look de Ferrán, el goleador y uno de los jugadores más deseados. “El secreto del nuevo corte de Ferrán Torres fue tener paciencia durante ocho meses”, confesaba a Telva. Díaz es propietario de la barbería valenciana Los Honorables y responsable de la transformación del jugador:

"Ferran quería un cambio de look, buscaba una imagen más madura, y tras estudiar sus facciones y presentarle diversas propuestas, vimos que el cabello largo iba a favorecerle y potenciar mejor sus rasgos”, cuenta.

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La confianza de los internacionales en Nando Díaz va mucho más allá de Ferran Torres. Durante la concentración de la selección española, futbolistas como Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Pubill, Víctor Muñoz, Pedri o Gavi también recurrieron a sus servicios para cuidar su imagen.