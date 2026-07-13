Sebastián salvó a su suegra pero su mujer se quedó en casa refugiada en la piscina: "Casi muero"

El incendio de Los Gallardos a vista de dron: un paisaje lunar desolador

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Los vecinos podrán volver a sus casas tras el devastador incendio en Almería que se ha cobrado 13 vidas, aunque el panorama que tienen alrededor es bien distinto a lo que estaban acostumbrados. Noticias Cuatro acompaña a los que vuelven con la esperanza de que sus casas sigan intactas de la mano de Ana Martín y Marta Lilao.

Es lo que muestra la mirada fija de Vigante al lugar donde se refugió en medio de la tragedia. Su piscina. "Yo me salí corriendo a la piscina, me ha faltado poco, por poco me muero". Ni el abrazo de su hija he borra los recuerdos de una pesadilla que le va a costar olvidar. Ella se quedó recolectando medicinas para su madre de 83 años cuando el fuego la rodeó.

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Su marido Sebastián tampoco va a olvidar la angustia sufrida durante dos horas. Él logró sacar a su suegra del peligro en coche, pero dejó atrás al resto de la familia. No le dio tiempo. Y pasaba el tiempo sin saber si seguían vivas. Ahora empieza a asumir sus riesgos y las consecuencias que podrían haber tenido. El destino no fue cruel y al volver a casa ahí estaba su familia. Sana y salva.

Los agentes marcan las viviendas inspeccionadas con una X. De algunas queda poco para volver a llamarlas hogar.

Eugenio, que conoce bien estos caminos, lo tuvo claro.Consciente de la tragedia, optó por quedarse en su casa de campo y gracias a ello se salvó. Regó todo alrededor y con eso salvó todo.

En medio del miedo y de la angustia también aparece la alegría de volver a ver a los vecinos. Es lo que se siente a las puertas del Ayuntamietno de Bédar. Alli se ha instalado un punto de atención para los damnificados.

JuanFran actúa como ángel de la guarda para todos. Subido a su furbonete recorre la zona repartiendo productos de primera necesidad.