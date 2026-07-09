Haaland consume 6.000 calorías al día: huevos, leche entera y carne, la base de su dieta

El delantero noruego prepara el cuerpo con un biomecánico libanés.

Haaland es amante de la leche entera, la miel local, los filetes y los huevos que el mismo cocina.

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Huevos, filetes y leche. Es la base de la dieta del noruego Erling Haland. Con su 1,96 es el terror de las selecciones y el héroe de la suya. Además, de conquistar el terreno deportivo, el Mundial le está dando todavía más popularidad. Su imagen es la que debió ver un legionario romano en el bosque de Teutoburgo en el siglo IX. Un mastodonte de 1.96 acercándose peligrosamente. Ahora el miedo lo tienen los porteros. Este gigante de melena dorada se mueve con una agilidad impropia de su altura y peso. Haaland sigue la mentalidad vikinga y le funciona, informa Álvaro Berro.

Este Mundial lleva 7 goles, con Noruega lleva un total de 62 y 6 asistencias en 54 partidos. 359 goles, 65 asistencias y 12 títulos en 418 partidos. Una media de 0,9 goles por partido. Sorprende su explosividad pasa de deambular por el campo a reventar la red con un cambio de intensidad espectacular. Difícil de parar estos 90 kilos y casi dos metros. Una bestia que esconde un perfil amable, respetuoso, leal y divertido, disfrutón. En el campo también es capaz de beber el agua del portero rival en medio de una tangana.

Ya desde niño despuntaba. Hijo de futbolista, por cierto, su padre fue víctima de una de las venganzas más rastreras y conocidas del futbol, la de Roy Kayne.

Haaland consume 6.000 calorias al día para dar combustible a ese cuerpo. Amante de la leche entera, la miel local, los filetes y los huevos que el mismo cocina prepara el cuerpo con un biomecánico libanés. Se relaja con videojuegos, de fútbol, y Minecraft y disfruta en redes con imitadoras a las que incluso contesta, o de sus memes y de su arte.

Se está convirtiendo en musa del arte popular. Ahora afronta una batalla contra Inglaterra, que seguramente tenga pesadillas con la llegada del gigante noruego.