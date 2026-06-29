Aurelio Rojas, cardiólogo: “Un corazón estresado es un corazón enfermo”

Miguel Manso 29 JUN 2026 - 14:41h.

El divulgador médico publica ‘Tu corazón tiene algo que decirte’, donde previene contra la ansiedad, el sedentarismo y la mala alimentación

“El corazón es el primero en responder cuando algo se desequilibra, y también el primero en recuperar el ritmo cuando empiezas a cuidarte”, advierte

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El doctor Aurelio Rojas ((Málaga, 1990), cardiólogo y referente en divulgación médica, presenta su obra ‘Tu corazón tiene algo que decirte’ (Zenith), un manual para entender las señales biológicas que ignoramos y transformar la salud cardiovascular a través de los hábitos.

Rojas, cardiólogo en el Hospital Regional Universitario de Málaga y fenómeno viral en redes sociales con más de un millón de seguidores, propone en su nuevo libro una visión innovadora de la medicina. Rojas sostiene que el corazón no debe verse únicamente como un músculo que impulsa sangre, sino como “un órgano sensorial” que refleja cómo vivimos, cómo gestionamos el estrés y cómo cuidamos nuestra energía.

Uno de los conceptos centrales de la obra es que el corazón tiene un lenguaje propio y una conexión profunda con nuestras emociones. “Un corazón estresado es un corazón enfermo”, advierte en una entrevista con Noticias Cuatro. “El corazón es el primero en responder cuando algo se desequilibra, y también el primero en recuperar el ritmo cuando empiezas a cuidarte”.

Rojas advierte que lo que el sistema emocional no digiere termina convirtiéndose en una carga para el cuerpo, manifestándose en síntomas como la fatiga persistente o la opresión torácica. “No es casualidad que alguien con ansiedad note palpitaciones -añade-. Ni que una pérdida amorosa duela físicamente en el pecho”.

El libro otorga un papel protagonista a la cronobiología. Según los datos aportados por el especialista, ignorar nuestro reloj interno tiene consecuencias graves: la desincronización circadiana -como trabajar de noche o cenar tarde- puede aumentar hasta un 40% el riesgo de hipertensión y enfermedad coronaria. Rojas destaca que el corazón también necesita “dormir”, entrando en un modo de descanso nocturno donde recupera su flexibilidad y capacidad de adaptación.

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Frente a las promesas rápidas, el cardiólogo defiende la “bioindividualidad”, recordando que cada persona es única y necesita estrategias personalizadas de sueño, alimentación y movimiento. La obra culmina con un protocolo cardioprotector de noventa días, el tiempo que el autor considera necesario para que el sistema nervioso aprenda nuevas formas de responder al estrés y los hábitos se asienten biológicamente.

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Para el doctor Rojas, la salud cardiovascular del futuro no se basa solo en fármacos, sino en escuchar los ritmos internos y comprender que “lo emocional también tiene pulso”. Su mensaje final es claro: cuidar el corazón no es un acto puntual, sino una manera de vivir en coherencia con nuestra propia biología.