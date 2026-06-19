Aunque se reconoce que actuó en cumplimiento de su deber, le han impuesto una condena de 10 meses

“Venían amenazándome a mí, a mi familia, a mi perro: que me iban a matar, que me iban a partir las piernas..."

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MadridCondecorado y condenado por la misma actuación. Es el caso que implica a un vigilante de seguridad que, durante la famosa Filomena, –‘la nevada de las nevadas’ de 2021–, confrontó a 14 grafiteros que entraron en una infraestructura crítica del Metro en Madrid.

Aquel enero de ese año, con toque de queda por la borrasca, y en esa señalada noche, las cámaras de seguridad captaron también el momento en que el grupo de grafiteros entraron en acción. Allí, Ángel, que estaba en ese turno junto a su perro, se vio sorprendido por la repentina irrupción.

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La actuación del vigilante de seguridad ante los 14 grafiteros en plena Filomena

“Yo les pedí por favor ‘idos de aquí’”, cuenta hoy ante las cámaras de Noticias Cuatro, rememorando el momento.

Entre los 14, alguno de ellos iba incluso con una “viga de hierro” que “acabó tirando” gracias a que en esos momentos al vigilante de seguridad le acompañaba el perro.

“Venían amenazándome a mí, a mi familia, a mi perro… Que me iban a matar, que me iban a partir las piernas... Vas con miedo porque al final son 14 personas”, cuenta.

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En el momento más crítico de su actuación todos acabaron por huir, menos uno. En ese instante, cuenta que no soltaba a su perro “bajo ningún concepto”, siendo que con una mano lo sujetaba y con la otra redujo con su defensa reglamentaria al individuo.

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Por esa acción, lo acusan de hacerle una brecha en la cabeza. Y ante ello, lo que le ha pedido a la jueza en el juicio que se ha celebrado ahora es “que lo mirase bien en cámara lenta para que viese que no le daba en ningún momento en la cabeza”.

“Desconozco por qué, a pesar de apreciar esta circunstancia, le condenan cuando ni su propio perito ni el perito judicial observó ni sangre, ni brecha, ni golpe”, recalca Jordi Joan Morros, abogado experto en seguridad.

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Por esa lesión le pedían cinco años de cárcel, pero en la sentencia se determina que Ángel cumplió con su deber, siendo que la condena se queda en 10 meses.

Ángel, condecorado y condenado por la misma actuación

“Ellos son los que se están colando en una infraestructura crítica, rompiendo cosas del recinto… y que no tiene que estar ahí. Yo estaba trabajando, no quería otra cosa que irme a mi casa tranquilamente”, sostiene Ángel.

“Te condenan, tienes antecedentes y pierdes tu trabajo”, apunta Jordi Joan Morros, explicando el alcance de la decisión pese a expresarse que actuó “con la concurrencia de la circunstancia eximente incompleta de cumplimiento de deber”.

En el sector de la seguridad privada, supone la retirada de licencia. “Son antecedentes y ya es una mancha que tengo”, lamenta Ángel, que cuenta que al mismo tiempo, por esa misma actuación, le condecoró “la Policía de Orihuela y la Policía Nacional”. Es lo más llamativo del caso: condecoración y condena por una misma actuación.