Patricia Pereda 08 JUN 2026 - 16:42h.

Los fármacos contra la obesidad cada vez son más potentes: el último es la retratutida

La obesidad frena en el primer mundo, pero el teletrabajo engorda tres kilos de media

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Los fármacos contra la obesidad cada vez son más potentes. La pregunta es dónde está el límite: cuánto podemos adelgazar sin poner en riesgo nuestra salud. Los expertos advierten: no se trata de perder peso, sino de ganar calidad de vida, informa Victoria Talero.

45 kilos ha perdido Vanesa en 18 meses: "Lo mejor que me ha pasado en la vida. ya es la salud no solo el físico". Ha formado parte de un ensayo clínico en fase III con un nuevo fármaco contra la obesidad: retatrutida, que "la OMS ha declarado esencial", como señala Cristóbal Morales, endocrino Vithas SEEDO. "Es verdad que tiene una potencia nunca antes vista por lo que tiene que tener un seguimiento médico multidisciplinar".

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Según los primeros resultados hace perder un 30% del peso corporal. Entramos en una nueva era un 30% es mucho y nos aproximamos a los resultados que pueden tener una cirugía. "Me pinchaban un ves a la semana y me quitaba la ansiedad y las ganas de comer", dice Vanesa.

"Se aplicará en personas que necesiten perder ese peso", señala Irene Bretón, endocrina de SEEN.

Esto plantea un dilema: ¿cuál es el límite? "El límite no es el número en una báscula, siempre es la salud, aquí no es perder, es ganar salud".

Pero como este fármaco, que llegará en 2028, ya existen dos medicamentos en el mercado: Wegovy y Mounjaro que están dando resultados, pero si se deja la medicación hay riesgo de un efecto rebote. "Si se dejan los fármacos aparece un efecto rebote, esto es un tema de debate, no es sorprendente, pasa lo mismo si retiramos un medicamento para la hipertensión arterial".

Porque no es pincharse y seguir comiendo. "Ahora el mantimiento está en mí, en aprender a comer, hacer ejercicio y llevar una vida saludable", dice Vanesa.

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"Hay que educar y tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja, el tratamiento nutricional, de ejercicio y de estrés es de por vida", señala Cristóbal Morales. Porque estos medicamentos hay que tomarlos de por vida. Una nueva era farmacológica contra la obesidad que exige, más que nunca, responsabilidad.