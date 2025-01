Sin embargo, el IMC no siempre es exacto: “Una persona puede tener un índice de masa corporal alto y no ser obeso, porque si ese índice de masa corporal viene a costa de músculo, no es obesidad, lo es solamente el exceso de grasa”, apunta Olga González Albarrán, endocrinóloga del Hospital Gregorio Marañón. Hay muchos más factores que son determinantes a la hora de diagnosticar la enfermedad, más allá del peso, el IMC y criterios que han quedado en el pasado.