Mounjaro es un nuevo fármaco contra la obesidad que irrumpe en el mercado. Según Informa Diego Arce en Noticias Cuatro , la compañía Lilly pondrá a la venta este medicamento a partir del 1 de julio, que se entregará con receta. Cabe destacar que en España una de cada cinco personas tiene obesidad, pero Mounjaro no es solo para las personas en esta situación, también está destinado para las personas con diabetes tipo 2, que representan mínimo a un 8% de la población adulta.

Un paciente con obesidad asegura: “Llevo viviendo con obesidad cerca de 30 años. Mi obesidad me impedía atarme los condones y tuve que despertar a mi padre dos mañanas para que se levantase de la cama y me atara los cordones para poder ir al trabajo. Un paciente con diabetes tipo 2 explica: “Soy una persona con diabetes tipo 2 desde hace 14 años. La diabetes me condiciona, aunque cada día hay cosas nuevas como sensores, bombas de insulina o nuevos medicamentos”.